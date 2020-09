Onde assistir ao vivo a Guaraní-PAR x Palmeiras, pela Copa Libertadores?

Verdão entra em campo nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando seguir com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Guaraní-PAR na noite desta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na . A partida terá transmissão ao vivo no SBT ( e Goiânia), na TV aberta, além do canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Guaraní-PAR x DATA Quarta-feira, 23 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Defensores Del Chaco - Assunção, PAR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo no SBT* (para São Paulo e Goiânia), com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e do ex-jogador Edmílson, que vai fazer sua estreia como comentarista, além da Fox Sports. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

*Os assinantes de OiTV e Sky terão acesso à partida do Palmeiras através do SBT. Já os clientes de NET/Claro TV ficarão com o duelo entre e . Também será possível assistir ao jogo dos paulistas através do site e do aplicativo da emissora.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo B com nove pontos, o Palmeiras busca mais uma vitória na Libertadores.

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá os retornos de Lucas Lima e Zé Rafael, mas Patrick Paula, com desgaste muscular, está fora.

Já o Guaraní vem de goleada sobre o Tigre por 4 a 1 e chega visando mais um triunfo em casa.

Desta forma, o técnico Gustavo Costas não deve realizar grandes mudanaçs na sua equipe titular.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Ramires (Danilo ou Bruno Henrique), Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Rony (Wesley, Gabriel Veron ou Willian) e Luiz Adriano.

Provável escalação do Guaraní-PAR: Servio; Ramírez, ña, García, Benítez; Rodrigo Fernández, Redes, Morel, Merlini, Florentín; Cecílio Domínguez (Fernández).

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Na liderança do Grupo G, o registra seis pontos e possui 100% de aproveitamento na primeira fase da competição.

JOGOS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

Tigre 0 x 2 Palmeiras - 4 de março de 2020

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - 10 de março de 2020

Bolívar 1 x 2 Palmeiras - 16 de setembro de 2020

Guaraní-PAR x Palmeiras - 23 de setembro de 2020

Palmeiras x Bolívar - 30 de setembro de 2020

Palmeiras x Tigre - 21 de outubro de 2020

JOGOS DO GUARANÍ-PAR NA LIBERTADORES

Guaraní-PAR 2 x -0 Bolívar - 4 de março de 2020

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - 10 de março de 2020

Guaraní-PAR 4 x 1 - 17 de setembro de 2020

Guaraní-PAR x Palmeiras - 23 de setembro de 2020

Tigre x Guaraní-PAR - 1 de outubro de 2020

Bolívar x - 21 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO PALMEIRAS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Palmeiras participa pela 20ª vez da em 2020. Em 186 jogos, a equipe acumula 62 vitórias, 33 empates e 29 derrotas, com 184 gols marcados e 113 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Quartas de final 73,33% 2018 Semi 72,22% 2017 Oitavas de final 66,67% 2016 Fase de grupos 44,44% 2013 Oitavas de final 41,67% 2009 Quartas de final 58,33% 2006 Oitavas de final 53,33% 2005 Oitavas de final 43,33% 2001 Semi 63,89% 2000 Vice 57,14% 1999 Campeão 54,76% 1995 Quartas de final 63,33% 1994 Oitavas de final 43,75% 1979 Fase de grupos 50% 1974 Fase de grupos 50% 1973 Fase de grupos 64,29% 1971 Segunda fase 70% 1968 Vice 76,67% 1961 Vice 66,67%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Palmeiras Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 Palmeiras 2 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Palmeiras Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Guaraní x Palmeiras Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

GUARANÍ-PAR

JOGO CAMPEONATO DATA Guaraní-PAR 4 x 1 Tigre Copa Libertadores 17 de setembro de 2020 Guaraní-PAR 0 x 0 Guaireña 20 de setembro de 2020

Próximas partidas