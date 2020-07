Onde assistir ao vivo a Grêmio x Ypiranga, pelo Campeonato Gaúcho?

Tricolor entra em campo neste domingo (26), às 11h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O precisa de apenas um empate com o Ypiranga neste domingo (26), às 11h (de Brasília), para garantir a classificação na semifinal do segundo turno do . A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Grêmio X Ypiranga DATA Domingo, 26 de julho de 2020 LOCAL CT Hélio Dourado - Alegre HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, a partir das 11h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Internacional por 1 a 0 na retomada do futebol gaúcho o Grêmio agora precisa de apenas um empate para avançar à semifinal do segundo turno do Estadual.

A equipe comandada por Renato Gaúcho é o líder disparado do Grupo B com 12 pontos e invicto com quatro vitórias.

Já o Ypiranga, aparece na quinta posição do Grupo A com apenas dois pontos.

Após cumprir suspensão, Henrique Ávila deve retornar ao titme titular.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e ; Diego Souza.

Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Ypiranga: Deivity; Muriel, Saimon, Diogo Silva e Felipe Ávila; Tárik, Clayton, Zotti; Jean Silva, Neto e Leilson. Técnico: Paulo Henrique Marques.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 2 São Luiz Campeonato Gaúcho 15 de março de 2020 0 x 1 Grêmio Campeonato Gaúcho 22 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novo Hamburgo x Grêmio Campeonato Gaúcho 29 de julho de 2020 21h30 (de Brasília) Grêmio x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

YPIRANGA-RS

JOGO CAMPEONATO DATA -RS 2 x 2 Campeonato Gaúcho 15 de março de 2020 Ypiranga-RS 2 x 2 Esportivo Campeonato Gaúcho 22 de julho de 2020

Próximas partidas