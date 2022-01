Onde assistir ao vivo a Grêmio x Santa Cruz, pela segunda fase da Copinha 2022?

O Grêmio enfrenta o Santa Cruz na tarde desta quarta-feira (12), às 17h15 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Santa Cruz DATA Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Zezinho Magalhães - Jaú, SP HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (12), às 17h15 (de Brasília), em Jaú.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo 10 com seis pontos, o Grêmio volta a campo contra o Santa Cruz, que encerrou o grupo nove na vice-liderança, com seis pontos. Quem perder deixa a competição.

Provável escalação do Grêmio: Thiago Beltrame, Lucas Kawan, Gustavo Martins, Gustavo Marins, Cuiabano, Pedro Cuiaba, rubens, Gabriel Silva, Kaká, Kauan Kelvin e Kevin. Técnico: Luís Eduardo.

Provável escalação do Santa Cruz: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Castanhal 0 x 2 Grêmio Copinha 6 de janeiro de 2022 XV de Jaú 1 x 0 Grêmio Copinha 9 de janeiro de 2022

SANTA CRUZ