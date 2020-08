Onde assistir ao vivo a Grêmio x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo na noite deste domingo (9), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após eliminar o e chegar à final do , o encara o na noite deste domingo (9), às 19h (de Brasília), na Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto Rio Grande do Sul) e Premiere, na TV fechada .

QUANDO SERÁ?

JOGO Grêmio x Fluminense DATA Domingo, 9 de agosto de 2020 LOCAL Arena do Grêmio (RS) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo . Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Grêmio venceu o Internacional por 2 a 0 e conquistou o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Enquanto aguarda a decisão do estadual contra o , que está marcada para o dia 30, o técnico Renato Gaúcho irá se concentrar na disputa do Campeonato Brasileiro.

Para a estreia contra o Fluminense, o treinador ainda não sabe se poderá contar com , que está em negociações com o e já falou em tom de despedida. Caso não esteja em campo, Pepê deve ser o seu provável substituto.

Já o Fluminense chega após disputar dois amistosos com o (uma vitória e uma derrota).

O técnico Odair Hellmann não poderá contar com Gilberto, vendiodo ao Benfica. Além do mais, Digão, Matheus Ferraz, Hudson e Paulo Henrique Ganso.

Por outro lado, Fred e Fernando Pacheco foram liberados e podem retornar.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela (Victor Ferraz), Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique (Lucas Silva); Alisson, Thiago Neves (Thacino ou Isaque) e Pepê; Diego Souza.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi, Yago Felipe e Nenê; Marcos Paulo e Evanilson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 4 x 3 Novo Hamburgo Campeonato Gaúcho 2 de agosto de 2020 Grêmio 2 x 0 Internacional Campeonato Gaúcho 6 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Grêmio Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) Grêmio x Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Botafogo Amistoso 25 de julho de 2020 Botafogo 1 x 1 Fluminense Amistoso 1 de agosto de 2020

Próximas partidas