Onde assistir ao vivo a Grêmio x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Já pensando na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, o Flamengo visita o Grêmio na noite desta terça-feira (23), na Arena, às 21h (de Brasília), em duelo atrasado da segunda rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Flamengo DATA Terça-feira, 23 de novembro de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com foco total na final da Copa Libertadores, o Flamengo terá em campo contra o Grêmio o time reserva antes da decisão marcada para o próximo sábado (27).

Arrascaeta está de volta, mas a entrada do uruguaio é tratata como dúvida.

Já o Grêmio, na luta contra o rebaixamento, chega embalado com duas vitórias consecutivas. Atualmente, soma 35 pontos, e deve manter a mesma equipe das últimas rodadas.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos e Lucas Silva; Jhonata Robert, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza (Diego Alves), Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Gomes (Arrascaeta), Diego, Thiago Maia, Vitinho, Michael e Kenedy.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Corinthians Brasileirão Série A 18 de novembro de 2021 Internacional 1 x 2 Flamengo Brasileirão Série A 20 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Flamengo Libertadores 27 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Flamengo x Ceará Brasileirão Série A 30 de novembro de 2021 20h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 0 RB Bragantino Brasileirão Série A 16 de novembro de 2021 Chapecoense 1 x 3 Grêmio Brasileirão Série A 20 de novembro de 2021

Próximas partidas