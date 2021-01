Onde assistir ao vivo a Grêmio x Corinthians, pelo Brasileirão Sub-20?

Imortal recebe o Timão neste domingo (03), às 16h (de Brasília), no CT Hélio Dourado; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empate no jogo de ida, e decidem neste domingo (03) quem fica com a vaga para a semifinal do Brasileirão Sub-20. A partida, que será disputada no CT Hélio Dourado, às 16h (de Brasília), terá transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta, e pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Aqui na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Grêmio x Corinthians DATA Domingo, 03 de janeiro de 2021 LOCAL CT Hélio Dourado - Eldorado do Sul, RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko

Assistentes: Max Augusto Guimarães Vioni e Maíra Mastella Moreira

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

ONDE VAI PASSAR?



Imortal vai em busca de uma vaga na semifinal do / Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A partida terá transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta, e pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Você também pode acompanhar a partida na Goal , em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com o empate por 0 a 0 na primeira partida, nenhuma das equipes levam vatagem para o segundo e decisivo duelo, que vale vaga na semifinal do Brasileirão Sub-20. Mesmo assim, o empate foi melhor para o Alvinegro do Parque São Jorge que, jogou com um a menos em boa parte do confronto. Agora, os comandados de Dyego Coelho vão ao Rio Grande do Sul para tentar garantir a classificação fora de casa.

Mais times

Enquanto isso, o Grêmio, que ficou uma posição à frente do Corinthians na primeira fase da competição , tenta se valer do mando de campo para passar pelas quartas de final e seguir vivo na briga pelo título.

Provável escalação do Grêmio: Adriel; Thomas, Gustavo Martins, Gustavo Henrique e Thiago Rosa; Sarara, Bitello, Vini Paulista e Pedro Lucas; Ricardo e Leo Fenga.

Provável escalação do Corinthians: Yago; Daniel Marcos, Alemão, Ronald e Reginaldo; Luiz, Eduardo , Matheus Araujo e Vitinho; Cauê e Antony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 1 Sport Brasileiro sub-20 20 de dezembro de 2020 Corinthians 0 x 0 Grêmio Brasileiro sub-20 29 de dezembro de 2020

CORINTHIANS