Onde assistir ao vivo a Grêmio x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (15), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o visita o neste sábado (15), às 19h (de Brasília), na Arena, pela terceira rodada da Série A. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Grêmio x Corinthians DATA Sábado, 15 de agosto de 2020 LOCAL Arena do Grêmio (RS) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após preservar a equipe titular no empate com o Ceará na última rodada, o Grêmio deve contar com a força máxima para o duelo contra o Corinthians, com sete jogadores retornando: Vanderlei, Geromel, Kannemann, Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Diego Souza.

Mais times

Com problemas particulares, Jean Pyerre segue fora. Desta forma, Isaque deve seguir na vaga.

Atualmente, a equipe de Renato Gaúcho ocupa a quarta posição, com quatro pontos conquistados.

Já o Corinthians estreou com derrota no Brasileirão para o , e chega para encarar o time gaúcho com objetivo da vitória para afastar a fase ruim, após perder o título do para o nos pênaltis.

Para o duelo, o técnico Tiago Nunes deverá voltar com Luan, que ficou no banco contra o , enquanto Fagner e Carlos são tratados como dúvidas.

Mais artigos abaixo

Com @mauroboselli em campo novamente, o voltou ao trabalho nesta quinta-feira visando a rodada do fim de semana do @Brasileirao.



📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/Z18gz4r1gP — Corinthians (@Corinthians) August 13, 2020

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Isaque e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Michel Macedo (Fagner), Gil (Bruno Méndez), Danilo Avelar e Sidcley (Carlos); Gabriel, Éderson e Luan; Ramiro, Mateus Vital e Jô. Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 0 Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 Ceará 1 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília) x Grêmio Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians Campeonato Paulista 8 de agosto de 2020 Atlético-MG 3 x 2 Corinthians Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020

Próximas partidas