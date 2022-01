Onde assistir ao vivo a Granada x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol?

Barcelona e Granada se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 14h30 (de Brasília), no Nuevo Los Cármenes, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Granada x Barcelona DATA Sábado, 8 de janeiro de 2022 LOCAL Nuevo Los Cármenes - Granada, ESP HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, às 14h30. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a quarta vitória consecutiva na temporada, e a terceira no Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo depois de garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Rei.

Para o confronto, o técnico Xavi segue sem contar com Depay, Sergi Roberto, Fati, Pedri, lesionados, enquanto Coutinho, Gavi, Balde e Dest, com Covid-19, ainda não sabem se estarão recuperados a tempo.

Do outro lado, o Granada, com 20 pontos, ficará novamente sem os serviços de Lozano e Santiago Arias, lesionados.

Provável escalação do Granada: Maximiano; Quini, Duarte, Torrente, Neva; Puertas, Milla, Gonalons, Machis; Molina, Suarez.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Garcia, Pique, Alba; Puig, Busquets, Nico; Dembele, F de Jong, Jutgla.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRANADA

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 2 x 1 Atlético de Madrid La Liga 22 de dezembro de 2021 Elche 0 x 0 Granada La Liga 2 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Getafe x Granada La Liga 18 de janeiro de 2022 15h (de Brasília) Granada x Osasuna La Liga 22 de janeiro de 2022 12h15 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 0 x 1 Barcelona La Liga 2 de janeiro de 2022 Linares 1 x 2 Barcelona Copa do Rei 5 de janeiro de 2022

Próximas partidas