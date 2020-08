Onde assistir ao vivo a Goiás x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo na noite desta quarta-feira (19), às 20h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o na noite desta quarta-feira (19), às 20h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN!

QUANDO SERÁ?

JOGO Goiás x Fortaleza DATA Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 LOCAL Serrinha - Goiás HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Fortaleza

O amistoso terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate com o , o Goiás entra em campo contando com o retorno de nove dos 10 atletas recuperados do Covid-19, mas sem Rafael Moura e Lucão do Break.

Mais times

O técnico Ney Franco, no entanto, trata a escalação titular como uma incógnita.

Já o Fortaleza não tem nenhum jogador no departamento médico, e entra em campo buscando triunar.

Atualmente, a equipe de Rogério Ceni soma um ponto e ocupa a 19ª posição.

"Tivemos uma melhora, evolução, chance contra o , onde não concluímos em gol, mas dentro de toda dificuldade a gente sabe que a equipe vem trabalhando e exercendo tudo que o Rogério pede. Infelizmente, o resultado não vem sendo favorável e isso nos preocupa, sabemos que temos que buscar o resultado positivo, esse é o jogo (contra o Goiás) mais importante", analisou o zagueiro Paulão.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Breno, Daniel Bessa; Keko, Victor Andrade e Douglas Baggio

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Carlinhos; Felipe, Juninho; Romarinho, Osvaldo, David e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 2 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 Palmeiras 1 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020 21h (de Brasília) Goiás x Copa do 26 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 Fortaleza 0 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas