Onde assistir ao vivo a Goiás x Coritiba, pela Série B?

O Coritiba, nesta quarta-feira (10), visita o Goiás, às 21h30 (de Brasília), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Coritiba DATA Quarta-feira, 10 de novembro de 2021 LOCAL Estádio da Serrinha - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Igual não há 💚 pic.twitter.com/UYIWJtxYzI — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) November 3, 2021

A Globo, na TV aberta, o SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vice-líder e buscando voltar ao topo da tabela, o Coritiba visita o Goiás com chance de já se garantir na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2022.

O donos da casa, por outro lado, querem voltar a vencer depois de quatro empates seguido para não correrem o risco de deixar o G4 nesta reta final de Série B.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Rezende, Fellipe Bastos, Diego e Élvis; Nicolas e Alef Manga.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Matheus Sales) e Robinho (Rafinha); Igor Paixão, Léo Gamalho e Waguininho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 1 Goiás Série B 6 de novembro de 2021 Goiás 2 x 2 Ponte Preta Série B 2 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Goiás Série B 15 de novembro de 2021 18h (de Brasília) Guarani x Goiás Série B 20 de novembro de 2021 a confirmar

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 1 Coritiba Série B 6 de novembro de 2021 Coritiba 3 x 1 Operário Série B 3 de novembro de 2021

Próximas partidas