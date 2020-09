Onde assistir ao vivo a Goiás x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado após a derrota para o , o visita o nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO Goiás x Corinthians DATA Quarta-feira, 2 de setembro de 2020 LOCAL Serrinha - Goiás HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O clássico será transmitido ao vivo no Premiere, na TV fechada, a partir das 19h15 (de Brasília). Na Goal, você também acompanha todas as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Goiás conheceu a sua primeira vitória no Brasileirão 2020 na última rodada, quando bateu o por 2 a 0, e agora busca mais três pontos na tabela de classificação.

Para o duelo, o técnico Thiago Larghi ainda não sabe se poderá contar com Victor Andrade e Rafael Moura, lesionados.

O , com dois jogos a menos, ocupa a 18ª colocação, com quatro pontos, enquanto o Corinthians aparece na 16ª, com cinco.

Já o Corinthians entra em campo pressionado após ser derrotado pelo São Paulo.

Sem baixa ou suspensão, o técnico Tiago Nunes estuda a possibilidade de mexer na equipe.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Gilberto (Ratinho) e Daniel Bessa; Keko, Vinícius Lopes (Rafael Moura) e Mike (Victor Andrade).

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Piton); Éderson (Gabriel), Cantillo, Ramiro (Otero), Luan (Araos) e Léo Natel; Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 0 Atlétioco-GO Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 Goiás 1 (2) x (3) 2 Copa do 27 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Goiás Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Goiás x Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 18h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Campeonato Brasileiro 26 de agosto de 2020 São Paulo 2 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020

Próximas partidas