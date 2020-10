Onde assistir ao vivo a Goiás x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2020?

Na zona de rebaixamento, e se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h (de Brasília), em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

Na lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos, o Goiás busca a recuperação para deixar a zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira ainda não sabe se poderá contar com o volante Breno, que quebrou o nariz na derrota para o .

Já o Bahia vem de derrota para o por 1 a 0, mas espera acumular mais três pontos para deixar a zona do rebaixamento

