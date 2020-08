Onde assistir ao vivo a Goiás x Atlético-GO, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (22), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira derrota no Campeonato Brasileiro, o encara o na noite deste sábado (22), às 21h (de Brasília), pela quinta rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Goiás x Atlético-GO DATA Sábado, 22 de agosto de 2020 LOCAL Serrinha - Goiás HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Reprodução Goiás

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas derrotas e um empate, o Goiás ocupa a lanterna do Brasileirão com apenas um ponto, e busca a primeira vitória na competição.

Com a demissão do técnico Ney Franco, o clube ainda busca um substituto para comandar a equipe.

Já o Atlético-GO conheceu a sua primeiro derrota. No meio da semana, sofreu o revés para o por 3 a 0, permanecendo com quatro pontos e na 12ª posição.

Para o duelo, o técnico Vagner Mancini terá de volta Dudu e Ferrareis.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Luiz Gustavo, Sandro (Breno) e Daniel Bessa; Keko, D. Baggio e Victor Andrade.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Jorginho; Gustavo Ferrareis, Hyuri e Felipe.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Goiás 1 x 3 Campeonato Brasileiro 18 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Copa do 26 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) Goiás x Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Sport Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Internacional 3 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas