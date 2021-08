Onde assistir ao vivo a Gimnasia y Esgrima x River Plate, pela Superliga Argentina?

Equipes entram em campo neste domingo (22), às 20h15 (de Brasília), em La Plata; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tentando embalar no Campeonato Argentino, o River Plate visita o Gimnasia y Esgrima neste domingo (22), às 20h15 (de Brasília), no estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, pela sétima rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Gimnasia y Esgrima x River Plate DATA Domingo, 22 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Juan Carmelo Zerillo - La Plata, ARG HORÁRIO 20h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O River Plate quer se recuperar após a eliminação na Libertadores/ Foto: @ligaAFA

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (22), às 20h15 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73,74

CLARO/NET TV HD: 573, 574

VIVO TV HD: 573, 574

TELECOM: 206, 207

BRISANET: 34, 35

Por satélite:

SKY: 194, 195

SKY HD: 594, 595

CLARO TV: 73, 74

CLARO TV HD: 573, 574

VIVO TV: 465, 468

VIVO TV HD: 876, 877

OI TV HD: 163, 139

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GIMNASIA Y ESGRIMA

No meio da tabela da Superliga Argentina , o Gimnasia y Esgrima vem de duas derrotas consecutivas e quer aproveitar a fase conturbada do River Plate para vencer o gigante.

⚽️🐺 Gimnasia se entrena pensando en River:



Entrada en calor y activación en el inicio de la práctica.

Trabajos físicos aeróbicos y ejercicios técnico tácticos en grupos con pelota.



🔜 Próximo entrenamiento: sábado 15.00 hs en Estancia Chica. pic.twitter.com/d2Ml79DbJc — #Gimnasia 🐺 (@gimnasiaoficial) August 20, 2021

Provável escalação do Gimnasia y Esgrima: Rey; Gerometta, Coronel, Guiffrey e Melluso; Carbonero, Holgado, Mancilla e Miranda; Rodríguez e Domínguez.

RIVER PLATE

Eliminado tanto na Copa da Argentina como na Copa Libertadores , o River Plate assumidamente vive um período de transição: Gallardo está em sua última temporada no comando do clube, já que admitiu que pretende ir para a Europa ao final do ano, e o time deve ser bem modificado.

De qualquer jeito, Gallardo deve entrar com o que tem de melhor para tentar a vitória contra o Gimnasia: Enzo Pérez deve voltar ao time titular, recuperado, enquanto De La Cruz pode acabar sendo poupado, após sentir um toque contra o Galo.

⏸️ Diferenciados: Maidana (desgarro en recto izquierdo) y Angileri (desgarro en isquiotibial izquierdo).



⚽️ Próximo entrenamiento: mañana a las 16, en River Camp. #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/g4qWaZ5RMa — River Plate (@RiverPlate) August 20, 2021

Provável escalação do River Plate: Armani; Vigo, Díaz, Martínez e Casco; Pérez e Zuculini; Álvarez e De La Cruz; Matías Suárez y Braian Romero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GIMNASIA Y ESGRIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Colón 1 x 0 Gimnasia y Esgrima Campeonato Argentino 13 de agosto de 2021 Gimnasia y Esgrima 2 x 3 Argentinos Juniors Copa da Argentina 18 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lanús x Gimnasia y Esgrima Campeonato Argentino 25 de agosto de 2021 16h30 (de Brasília) Gimnasia y Esgrima x Huracán Campeonato Argentino 28 de agosto de 2021 15h45 (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 2 x 0 Vélez Sarsfield Campeonato Argentino 14 de agosto de 2021 Atlético-MG 3 x 0 River Plate Copa Libertadores 18 de agosto de 2021

Próximas partidas