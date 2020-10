Onde assistir ao vivo a Getafe x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol?

O clube catalão volta aos gramados neste sábado (17), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O , indo bem no Campeonato Espanhol , quer continuar com o bom retrospecto neste sábado (17): visita o , às 16h (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, pela sexta rodada da . A partida terá transmissão ao vivo na Espn , na TV fechada. Na Goal , você acompanha os principais lances em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Getafe x Barcelona DATA Sábado, 17 de outubro de 2020 LOCAL Coliseum Alfonso Pérez - Getafe, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha os principais lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com o retorno da La Liga após a paralisação para as datas Fifa, o Barcelona aparece animado: jogadores como De Jong e Griezmann fizeram grandes atuações por suas seleções e voltam em boa fase para tentarem afastar a crise no clube catalão - no caos que é a política no Barça, uma derrota significa que os problemas e a crise reaparecem.

A ausência de Ter Stegen, ainda lesionado, significa que Neto deve continuar sendo titular. Lenglet, entretanto, deve retornar após voltar de suspensão, para formar dupla de zaga ao lado de Piqué. Na frente, Koeman deve continuar utilizando o trio Ansu Fati, Messi e Griezmann, que vem dando resultados neste começo de temporada.

Já o Getafe conta com a boa e velha lei do ex para tentar surpreender o Barcelona: Cucurella, jogando como ponta no time da casa, é mais um dos jovens formados por La Masia que não receberam chances nos profissionais do clube catalão e foi vendido para os Azulones.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Getafe: Soria; Suárez, Dakonam, Etxeita e Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic e Cucurella; Cucho Hernández e Mata.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Sergiño Dest; Pjanic, Busquets e De Jong; Ansu Fati, Griezmann e Messi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GETAFE

JOGO CAMPEONATO DATA Getafe 3 x 0 La Liga 29 de setembro de 2020 3 x 0 Getafe La Liga 3 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Getafe x Granada La Liga 25 de outubro de 2020 14h30 (de Brasília) x Getafe La Liga 31 de outubro de 2020 a definir

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Barcelona La Liga 1 de outubro de 2020 Barcelona 1 x 1 La Liga 4 de outubro de 2020

Próximas partidas