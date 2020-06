Onde assistir ao vivo a Genoa x Juventus, pelo Campeonato Italiano?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Com Cristiano Ronaldo em campo, a visita o na tarde desta terça-feira (30), às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida não terá transmissão ao vivo no , mas aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Genoa x Juventus DATA Terça-feira, 30 de junho de 2020 LOCAL Luigi Ferraris - Gênova HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo Brasil. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Com Cristiano Ronaldo em campo, a Juventus entra em campo visando mais uma vitória nesta terça-feira (30) para abrir maior vantagem sobre a , segunda colocada, com 65 pontos, quatro a menos que o líder.

Enquanto isso, o Genoa luta contra o rabaixamento. Atualmente, aparece na 17ª posição, com 26 pontos.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Juventus: Szczesny; De Ligt, Danilo, Cuadrado, Bonucci; Matuidi, Bentancurt, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Genoa: Perin; Biraschi, Masiello, Soumaoro; Barreca, Ghiglione, Schoene, Sturaro, Behrami; Sanabria, Falque.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Juventus Campeonato Italiano 22 de junho de 2020 Juventus 4 x 0 Lecce Campeonato Italiano 26 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Campeonato Italiano 4 de julho de 2020 12h15 (de Brasília) x Juventus Campeonato Italiano 7 de julho de 2020 17h45 (de Brasília)

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 1 x 4 Campeonato Italiano 23 de junho de 2020 Brescia 2 x 2 Genoa Campeonato Italiano 27 de junho de 2020

Próximas partidas