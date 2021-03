Onde assistir ao vivo a Gama x Ponte Preta, pela Copa do Brasil?

Jogo será nesta quarta-feira (10), às 15h30 (de Brasília) pela primeira fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela primeira fase da Copa do Brasil, Gama e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (10), no estádio Serra do Lago, a partir das 15h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Gama x Ponte Preta DATA Quarta-feira, 10 de março de 2021 LOCAL Estádio Serra do Lago, Luziânia - BRA HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Francisco de Assis da Hora (RN)

Quarto árbitro: Christiano Gayo Nascimento (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Gama será o mandante do duelo Foto: Divulgação/Gama

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Aqui na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem atuar desde o fim de fevereiro devido à paralisação do brasiliense, o Gama aproveitou a semana cheia para de preparar para a estreia na Copa do Brasil. O time precisa do triunfo para avançar.

Após iniciar a temporada com resultados negativos no Paulistão, agora a Ponte Preta vira as duas atenções à Copa do Brasil. Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Fábio Moreno sinalizou que deve mandar a campo sua equipe titular.

Covid-19: testes dos atletas têm resultado negativo; Barreto volta a treinar e Camilo, Rayan e Pedrão devem retornar nesta sexta (12). - https://t.co/Qxh17Ppc95 pic.twitter.com/WNZ5pmBa14 — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) March 9, 2021

"É um jogo importante no planejamento esportivo e financeiro. Sabemos que há pouco intervalo entre o Paulista e a Copa, mas temos que superar todos os obstáculos. Vamos com força máxima para conquistar não só a classificação como também a vitória, que vai trazer tranquilidade para a disputa do Paulista também", afirmou em entrevista coletiva.

Provável escalação do Gama: Matheus, Fernando, Vinicius, Igor, Júnior Alves, Filipe, João Victor, Gustavo, Ueslei, Daniel e Caíque.

Provável escalação do Ponte Preta: Ygor Vinhas; Apodi, Ruan Renato, Luizão e Yuri; Dawhan, Vini Locatelli e Renan Mota; Moisés, João Veras e Pedrinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GAMA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceilândia 0 x 2 Gama Campeonato Brasiliense 26 de fevereiro de 2021 Gama 0 x 1 Capital Campeonato Brasiliense 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Gama x Brasiliense Campeonato Brasiliense 14 de março de 2021 15h30 (de Brasília) Sobradinho x Gama Campeonato Brasiliense 20 de março de 2021 15h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Ponte Preta Campeonato Paulista 7 de março de 2021 Ponte Preta 0 x 1 Santo André Campeonato Paulista 4 de março de 2021

Próximas partidas