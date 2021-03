Onde assistir ao vivo a Gama x Brasiliense, pelo Campeonato Brasiliense?

Clássico será nesta quarta-feira (3), pela terceira rodada, às 15h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico no Candangão! Nesta quarta-feira (3), Gama e Brasileinse duelam no estádio Bezerrão, a partir das 15h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasiliense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasiliense. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Gama x Brasiliense DATA Quarta-feira, 3 de março de 2021 LOCAL Estádio Bezerrão, Gama - BRA HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Zé Love é a esperança de gol do Brasiliense (Foto: Instagram/Reprodução)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasiliense. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GAMA

Após uma derrota e uma vitória na competição, o Gama quer o triunfo no dérbi para encaixar uma sequência positiva na temporada.

Provável escalação do Gama: Matheus, Fernando, Vinicius, Igor, Júnior Alves, Filipe Werley, João Victor, Gustavo, Ueslei, Daniel Mendonça e Caíque.

BRASILIENSE

Após conquistar a Copa Verde, o Brasiliense agora foca em sua estreia no campeonato estadual e chega embalado para o clássico.

Provável escalação do Brasiliense: Sucuri, Diogo, Badhuga, Kaynan, Aldo, Balotelli, Luquinhas, Sandy, Zé Love, Zotti e Maicon Assis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GAMA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceilândia 0 x 2 Gama Campeonato Brasiliense 26 de fevereiro de 2021 Gama 0 x 1 Capital Campeonato Brasiliense 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Maria x Gama Campeonato Brasiliense 6 de março de 2021 15h (de Brasília) Gama x Formosa Esporte Campeonato Brasiliense 14 de março de 2021 15h30 (de Brasília)

BRASILIENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 (4) x (5) 1 Brasiliense Copa Verde 24 de fevereiro de 2021 Brasiliense 2 x 1 Remo Copa Verde 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas