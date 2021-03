Onde assistir ao vivo a Galvez-AC x Atlético-GO, pela Copa do Brasil?

lo Dueacontece nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), e vale vaga na segunda fase da CdB; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Galvez recebe o Atlético-GO nesta quarta-feira (17), na Arena Pantanal, pela primeira fase da Copa Continental do Brasil. A partida, que acontece às 17h (de Brasília) e decide quem segue vivo no torneio, terá transmissão ao vivo pelo Mycujoo TV do Atlético-GO, na internet.

QUANDO SERÁ?

JOGO Galvez x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 17 de março de 2021 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Jucimar Dos Santos Dias (BA) e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Luiz Paulo De Moura Pinheiro (MT)

ONDE VAI PASSAR?



Dragão tem a vatagem do empate para garantir a classificação / Foto: Divulgação Atlético-GO

O Mycujoo TV do Atlético-GO, na internet, irá exibir o duelo desta quarta, válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apesar de ter o mando de campo, o Galvez não poderá jogar em sua casa, no Acre, por conta das restrições do estado com relação à Covid-19. Além disso, o clube não joga uma partida oficial há quase dois meses e tem apenas 18 atletas e cinco integrantes da comissão técnica para compor a delegação.

Do outro lado, o Atlético-GO tem a vantagem do empate para garantir a classificação, por ser o clube com maior ranking pela CBF. Classificado para a Copa Sul-Americana de 2021 e em primeiro lugar de seu grupo no Campeonato Goiano, o Dragão espera manter a boa fase para seguir rumo à segunda fase da Copa do Brasil.

Provável escalação do Galvez: Wadson; Thomas, Marcelo Felber, Marcus Vinícius e Giovani; Lucas, Neto, Giovani e Adriano; Matheus Morais e Felipe.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Arnaldo, João Victor, Gilvan e Nicolas; William Maranhão, Baralhas e Chico; Wellington Rato, Roberson e Danilo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GALVEZ

JOGO CAMPEONATO DATA São Raimundo 3 x 4 Galvez Copa Verde 20 de janeiro de 2021 Paysandu 4 x 1 Galvez Copa Verde 28 de fevereiro de 2021

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 0 Jataiense Campeonato Goiano 10 de março de 2021 Atlético-GO 2 x 0 Grêmio Anápolis Campeonato Goiano 13 de março de 2021

