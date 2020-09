Onde assistir ao vivo a Fulham x Arsenal, pela Premier League?

Os Gunners visitam os recém promovidos à primeira divisão na estreia do Inglês, no sábado (12), às 8h30; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Reestreando na Premier League, o vai receber o , em casa, no sábado (12), às 8h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada, pela ESPN . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fulham x Arsenal DATA Sábado, 12 de setembro de 2020 LOCAL Craven Cottage - Londres, ING HORÁRIO 8h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcedores do Arsenal

A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pela ESPN Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FULHAM

O Fulham está de volta à Premier League! A partida contra o Arsenal vai marcar o reencontro dos londrinos com a elite do futebol Inglês. Um dos times mais tradicionais da se reforçou - foram 10 contratações - e promete fazer uma campanha para não dar um novo adeus à primeira divisão e o caminho começa em casa, no sábado.

Provável escalação do Fulham:

Areola; Odoi, Ream, Hector, Bryan; Lemina, Reed, Cairney; Knockaert, Mitrovic, Cavaleiro

ARSENAL

Campeão da Supercopa para cima do , os Gunners já começaram a temporada levantando taça - assim como terminou 2019/20 quando levaram a - e querem seguir assim. Depois de terminar na oitava colocação, o Arsenal fez contratações e vem para brigar no topo.

Provável escalação do Arsenal: Martinez; Saliba, Holding, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Nketiah, Aubameyang

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FULHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Fulham 2 x 2 MK Dons Amistoso de clubes 29 de agosto de 2020 1 x 2 Fulham Championship 2019/20 4 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ipswich Town x Fulham Inglesa 16 de setembro de 2020 15h (de Brasília) x Fulham Premier League 19 de setembro de 2002 11h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 1 (5) x (4) 1 Liverpool 29 de agosto de 2020 Mk Dons 1 x 4 Arsenal Amistoso de clubes 25 de agosto de 2020

Próximas partidas