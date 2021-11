Onde assistir ao vivo a França x Cazaquistão, pelas Eliminatórias Europeias?

A França recebe a seleção do Cazaquistão para um jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, neste sábado (13), às 16h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO França x Cazaquistão DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes - Paris, FRA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A França terá desfalques / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A seleção francesa segue invicta após seis rodadas disputadas - foram três vitórias e três empates para os comandados de Deschamps - e na liderança do Grupo D. Para o jogo, no entanto, não terá Paul Pogba, cortado por ter sofrido uma lesão na coxa durante um treino, além de Kimpembe e Varane, também lesionados.

Já o Cazaquistão, sem nenhuma vitória, é o lanterna do Grupo D com três empates e quatro derrotas nos sete jogos que já disputou. Contra a França, ​​os suspensos Yan Vorogovsky e Bakhtiyar Zaynutdinov não vão para jogo.

Provável escalação da França: Lloris; Kounde, Upamecano, L. Hernandez; Pavard, Kante, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappe, Benzema.

Provável escalação do Cazaquistão: Pokalitov; Beysebekov, Alip, Maliy; Bystrov, Kuat, Zhukov, Vasiljev, Taykenov; Shushenachev, Omirtaev.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 1 x 2 França Liga das Nações 10 de outubro de 2021 Bélgica 2 x 3 França Liga das Nações 7 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Finlândia x França Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 16 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

CAZAQUISTÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Cazaquistão 0 x 2 Finlândia Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 12 de outubro de 2021 Cazaquistão 0 x 2 Bósnia Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 9 de outubro de 2021

Próximas partidas