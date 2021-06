Onde assistir ao vivo a França x Alemanha, pela Eurocopa?

As seleções entram em campo nesta terça (15), fechando os jogos da primeira rodada da Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV

Nesta terça-feira (15), duas grandes seleções se enfrentam no primeiro compromisso pela Eurocopa 2020: França e Alemanha jogam no Allianz Arena às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO França x Alemanha DATA Terça-feira, 15 de junho de 2021 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistentes:Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez (ESP)

Quarto árbitro: Srdjan Jovanović (SRB)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

ONDE VAI PASSAR?



França e Alemanha encerram os jogos da primeira rodada da Euro / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira (15), às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FRANÇA

A França tem tudo para chegar a final da Euro, igual a edição passada. A grande dúvida para o jogo é Benzema, o jogador deixou o campo no amistoso contra a Bulgária machucado. O jogador coloca um ponto de interrogação no técnico Didier Deschamps que deve começar a partida com Giroud como titular.

Tem alguma seleção na atualidade que - NO PAPEL - seja mais forte que a França? 🇫🇷 pic.twitter.com/Mo6tRXs9xj — Goal Brasil (@GoalBR) June 14, 2021

Provável escalação da França : Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas; Kanté, Pogba, Tolisso, Griezmann; Mbappe e Giroud.

ALEMANHA

A Alemanha entra em campo em busca do quarto título da Euro. A grande dúvida para a partida por parte da Alemanha, é o meio-campista Leon Goretzka que está se recuperando de uma lesão. O técnico Joachim Low vai com força máxima para o jogo.

Provável escalação da Alemanha : Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kross, Gosens; Havertz, Muller e Gnabry.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA França 3 x 0 País de Gales Amistoso internacional 2 de junho de 2021 França 3 x 0 Bulgária Amistoso internacional 8 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hungria x França Eurocopa 19 de junho de 2021 10h (de Brasília) Portugal x França Eurocopa 23 de junho de 2021 16h (de Brasília)

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 1 x1 Dinamarca Amistoso internacional 2 de junho de 2021 Alemanha 7 x 1 Letônia Amistoso internacional 7 de junho de 2021

Próximas partidas