Onde assistir ao vivo a Fortuna Düsseldorf x Schalke 04, pelo Campeonato Alemão?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), às 15h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem saber o que é vencer desde o retorno da Bundesliha, o 04 visita o Fortuna Düsseldorf nesta quarta-feira (27), às 15h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Schalke 04 DATA Quarta-feira, 27 de maio de 2020 LOCAL Esprit Arena - HORÁRIO 15h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após duas duras derrotas na retomada do Campeonato Alemão ( e ), o Schalke 04 busca a recuperação nesta quarta-feira (27) fora de casa.

Para o duelo, o Schalke segue sem contar com Amine Harit e Jean-Clair Todibo, enquanto o meia Suat Serdar ainda é dúvida.

Do outro lado, o DuSseldorf abre a zona de rebaixamento na 16ª posição, com apenas 24 pontos, e também segue sem contar com o goleiro Zack Steffen e o atacante Dawid Kownacki.

Provável escalação do Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier; Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann; Bodzek, Tommy, Morales; Skrzybski, Hennings, Fink.

Provável escalação do Schalke 04: Schubert; Kenny, Sane, Kabak, Oczipka; Mascarell, McKennie; Caligiuri, Schopf, Matondo; Raman.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTUNA DUSSELDORF

JOGO CAMPEONATO DATA Dusseldorf 0 x 0 Paderborn 07 16 de maio de 2020 Colônia 2 x 2 Dusseldorf Bundesliga 24 de maio de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO de Munique x Dusseldorf Bundesliga 30 de maio de 2020 13h30 (de Brasília) Dusseldorf x Bundesliga 6 de junho de 2020 10h30 (de Brasília)

SCHALKE 04

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 4 x 0 Schalke 04 Bundesliga 16 de maio de 2020 Schalke 04 0 x 3 Augsburg Bundesliga 24 de maio de 2020

Próximas partidas