Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Sport, pela Copa do Nordeste?

Equipes abrem as quartas de final da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

e Sport abrem as disputas das quartas de final da neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Barradão. O duelo será transmitido na TV aberta pelo SBT (CE e PE), pelo Streaming LiveFc.com, no canal do Youtube da Copa do Nordeste, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Sport DATA Sábado, 25 de julho de 2020 LOCAL Barradão (BA) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Sport, de Hernane Brocador, quer surpreender o atual campeão (Foto: Felipe Oliveira/Getty Images)

O duelo será transmitido na TV aberta pelo SBT Nordeste, pelo Streaming LiveFc.com, no canal do Youtube da Copa do Nordeste, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Líder do grupo A e atual campeão, o Fortaleza chega confiante para o duelo, já que o Tricolor, desde a retomada do futebol, conquistou quatro vitórias em quatro jogos, entre o cearense e a Copa do Nordeste.

Já o Sport, que luta contra o rebaixamento no pernambucano, concluiu a primeira etapa na quarta posição do grupo A e quer aproveitar a "Lampions League" para recuperar a confiança e surpreender o favorito.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Derley, Quintero, Roger Carvalho, Carlinhos, Juninho, Mariano Vazquez, Marlon, Yuri César, Wellington Paulista e Romarinho.

Provável escalação do Sport: Maílson, Patric, Iago Maidana, Adryelson, Raul Prata, Willian Farias, Ronaldo Henrique, Jonatan Gomez, Rafael Luiz, Hernane e Leandro Barcia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 1 Copa do Nordeste 22 de julho de 2020 Fortaleza 1 x 0 Gaurany de Sobral 18 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Ceará Campeonato Cearense A definir A definir

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Confiança Copa do Nordeste 22 de julho de 2020 Sport 1 x 2 Campeonato Pernambucano 19 de julho de 2020

Próximas partidas