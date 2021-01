Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Santos, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Finalista da , o enfrenta o na noite desta quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais TNT (exceto CE)e Premiere, na TV fechada, além do Estádio TNT Esportes, pela plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Santos DATA Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 LOCAL Castelão - Ceará, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ÁRBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Douglas Marques (SP)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Assistentes VAR: Vinicius Gomes (RS) e Mauricio Coelho (RS)

ONDE VAI PASSAR?



quer mais uma vitória no Brasileirão / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (exceto CE) e Premiere, na TV fechada, além do Estádio TNT Esportes, pela plataforma de streaming. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

QUAIS SÃO OS CANAIS DA TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na final da Copa Libertadores e com um time praticamente reservas, o Santos viaja até o Ceará de olho na invencibilidade do Brasileirão. As exceções são Felipe Jonatan e Lucas Braga.

⚽ Fortaleza x Santos

🏆 Brasileirão

🏟️ Castelão

📆 21/01

⏰ 19h

📺 TNT (menos CE)

📺 Premiere — Santos F.C. Eterno (@SantosFCEterno) January 21, 2021

Já o Fortaleza busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, soma 32 pontos.

Bruno Melo, com dores na coxa esquerda, e Max Walef, em recuperação de artroscopia no joelho direito, estão fora.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Laércio, Alex e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga (Fernando Pileggi), Bruno Marques (Marcos Leonardo) e Arthur Gomes.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Paulão, Wanderson e Carlinhos; Felipe e Juninho; Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 0 Copa Libertadores 13 de janeiro de 2021 Santos 2 x 1 Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Campeonato Brasileiro 23 de janeiro de 2021 18h15 (de Brasília) x Santos Campeonato Brasileiro 26 de janeiro de 2021 20h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 4 x 2 Fortaleza Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas