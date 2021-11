Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Palmeiras, pelo Brasileirão?

Fortaleza e Palmeiras vêm de derrotas em clássicos regionais no Brasileirão 2021, e tentarão se recuperar em um duelo direto neste sábado (20), válido pela 34ª rodada desta edição da Série A. Ramon Abatti Abel (SC) irá liderar o time de arbitragem na Arena Castelão, na capital cearense.

A partida terá transmissão pelo Premiere e na TNT (exceto para o Ceará), na TV fechada e streaming, enquanto a GOAL irá relatar os principais lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Palmeiras DATA Sábado, 20 de novembro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Éder Alexandre e Thiaggo Labes (SC)

Quarto árbitro: Leo Holanda (CE)

VAR: Pathrice Corrêa Maia (RJ)

Auxiliar VAR: Lilian Fernandes Bruno (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere e o TNT, na TV fechada, são os canais que irão transmitir o duelo deste sábado na capital cearense (embora o veículo da Turner não irá mostrar o jogo dentro do estado). Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas derrotas pesadas somente na última semana, para RB Bragantino e no clássico contra o Ceará, o Fortaleza teve uma queda preocupante na reta final e chega para o duelo na 6ª colocação na tabela do Brasileirão com 49 pontos - dois a mais que o Internacional e apenas quatro do seu maior rival, atual 10º colocado na classificação.

Sem desfalques, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve escalar o que tem de melhor para dar uma resposta ao torcedor após a péssima sequência de resultados.

"Fizemos uma partida muito ruim e eu sei disso, os jogadores também sabem. O torcedor sofre e temos que mudar isso na próxima partida. Vai ser muito difícil, pois essas partidas deixam cicatrizes, mas os jogadores do Fortaleza que eu treino vão ter personalidade e eu confio em cada um deles", disse o argentino após o jogo do meio de semana.

Pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira acabou saindo de campo antes mesmo do final do duelo no clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque, muito criticado pela torcida do Verdão. A sequência do clube paulista é duas derrotas seguidas, após vários jogos com vitória.

A explicação plausível é a proximidade da final da Libertadores, que coloca em risco os principais jogadores do time, que podem acabar sendo poupados novamente, assim como no duelo contra o Tricolor.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Bruno Melo, Jussa, Éderson, Lucas Lima e Yago Pikachu; David e Robson (W. Paulista).

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Renan e Jorge (Piquerez); Felipe Melo, Danilo, Veiga e Scarpa (Zé Rafael); Rony e Dudu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 3 x 0 Fortaleza Brasileirão 13 de novembro de 2021 Fortaleza 0 x 4 Ceará Brasileirão 17 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Fortaleza Brasileirão 25 de novembro de 2021 19h Fortaleza x Juventude Brasileirão 3 de dezembro de 2021 19h

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 14 de novembro de 2021 Palmeiras 0 x 2 São Paulo Brasileirão 17 de novembro de 2021

Próximas partidas