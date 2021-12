Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Juventude, pelo Brasileirão Série A 2021?

O Fortaleza enfrenta o Juventude na noite desta sexta-feira (3), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do Premiere, na tv fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Juventude DATA Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Daniel do Espírito (RJ)

Quarto árbitro: Luciano da Silva (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

Auxiliar VAR: Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

HOJE TEM LEÃO! 🦁



🏆 Brasileirão

🆚 Juventude

⏰ 21h

🏟️ Arena Leão 1918

📺 Premiere & TNT Sports

🎙️ Rádio Leão 100

A TNT e o Premiere, na tv fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com mais de 25 mil ingressos vendidos, o Fortaleza pode garantir confirmar a vaga para a pré-Libertadores, enquanto o Juventude, com 43 pontos, busca se afastar do Z-4.

Suspenso, o técnico Jair Ventura não comandará a equipe. O auxiliar-técnico Émerson Ávila será o seu substituto.

Do outro lado, o Fortaleza não terá o zagueiro Marcelo Benevenuto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Jussa deve ser o substituto.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Matheus Jussa e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Ronald (Felipe), Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Robson.

Provável escalação do Juventude: Douglas; Michel Macedo, Rafael Forster, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley; Ricardo Bueno e Sorriso.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Juventude Brasileirão 23 de novembro de 2021 Juventude 1 x 0 RB Bragantino Brasileirão 30 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Juventude Brasileirão 6 de dezembro de 2021 19h (de Brasília) Juventude x Corinthians Brasileirão 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 20 de novembro de 2021 Santos 2 x 0 Fortaleza Brasileirão 25 de novembro de 2021

Próximas partidas