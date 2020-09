Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2020?

Colorado volta a campo neste sábado (19), às 19h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer na Copa Libertadores, o Internacional encara o neste sábado (19), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT e Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x DATA Sábado, 19 de setembro de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TNT e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder no Brasileirão e na , o Internacional volta a campo após vencer o América de Cali por 4 a 3 no retorno da Liberta.

Para o duelo contra o Fortaleza, o técnico Eduardo Coudet deve seguir mesclando a equipe, já visando no clássico contra o no meio da próxima semana.

Cuesta e Praxedes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora. Por outro lado, Moisés e Edenilson estão confirmados.

Já o Fortaleza vem de um empate com o Grêmio na última rodada e aparece na décima posição, com 12 pontos.

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Gabriel Dias, além de Tinga com lesão muscular na coxa direita.

"A gente tem que entrar com atenção porque acho que foi isso que faltou no jogo do ano passado. Os gols estão saindo, o que está faltando é essa atençãozinha para a gente sair com os três pontos. A gente está deixando escapar no finalzinho, e esperamos manter o foco nessa partida", disse Romarinho.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Matheus Jussa e Moisés; Johnny (Musto), Edenilson, Boschilia e Patrick; D'Alessandro e Leandro Fernández.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Marlon (Derley), Quintero, Paulão e Carlinhos; Juninho, Felipe, Romarinho, David e Osvaldo; Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Internacional 4 x 3 América de Cali Copa Libertadores 17 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Grêmio Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Internacional x Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 18h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 Grêmio 1 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas