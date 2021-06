Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), no Castelão, pela oitava rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense visita o Fortaleza nesta quarta-feira (30), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela oitava rodada. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Chapecoense DATA Quarta-feira, 30 de junho de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI))

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Assistente VAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer voltar a vencer no Brasileirão / Foto: Divulgação/Fortaleza

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 16h. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há quatro partidas sem vencer no Brasileirão, o Fortaleza, que teve uma boa arrancada no início do campeonato, quer aproveitar o mando de campo para voltar a se impor diante dos adversários.

Do outro lado, a Chapecoense ainda não venceu nesta Série A (quatro empates e três derrotas). A Chape entra em campo buscando o triunfo para tentar se afastar na zona de rebaixamento.

"O Fortaleza vem fazendo uma grande campanha e vai jogar em sua casa. Mas sabemos da importância de conquistar nossa primeira vitória no campeonato e é com esse pensamento que vamos jogar na quarta-feira", disse o atacante Geuvânio.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Pikachu, Éderson, Ronald, Romarinho, Lucas Crispim, Robson e David.

Provável escalação do Chapecoense: João Paulo, Ignácio, Felipe Santana, Derlan, Matheus Ribeiro, Lima, Ravanelli, Mancha, Fernandinho, Anselmo Ramon e Mike.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 0 Fortaleza Brasileirão 27 de junho de 2021 Flamengo 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 23 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Fortaleza Brasileirão 3 de julho de 2021 19h (de Brasília) Fortaleza x América-MG Brasileirão 7 de julho de 2021 18h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 2 Chapecoense Brasileirão 27 de junho de 2021 Chapecoense 1 x 2 Internacional Brasileirão 24 de junho de 2021

Próximas partidas