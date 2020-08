Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em camo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x Botafogo DATA Domingo, 16 de agosto de 2020 LOCAL Castelão - Fortaleza HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Alvinegros buscam a primeira vitória no Brasileirão 2020 / Foto: Vitor Silva / SS Press / Botafogo



O amistoso terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear no Brasileirão com empate com o por 1 a 1, o técnico Paulo Autuori se mostrou satisfeito com o primeiro ponto conquistado, mas agora mira na vitória sobre o Fortaleza fora de casa.

Mais artigos abaixo

Mais times

"O mais importante era fazer com que a gente pudesse sair com o resultado. Era importante pontuar.", apontou.

Na véspera do duelo, Kalou, novo reforço da equipe carioca, foi apresentado virtualmente para os botafoguenses.

Olha quem já está no Rio de Janeiro! 🖤@salomonkalou é do BOTAFOGO! 🇨🇮🔥



(Foto: Vítor Silva / Botafogo) pic.twitter.com/LhZpLYuOAg — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) August 15, 2020

Já o Fortaleza vem de derrota para o na última rodada e busca a primeira vitória na competição nacional. Até o momento, foram duas derrotas, ocupando a penúltima posição sem nenhum ponto conquistado.

: Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luís; Honda, Bruno Nazário e Caio Alexandre; Rhuan, Matheus Babi e Luis Henrique.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Juninho e Romarinho; David, Osvaldo, Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 1 Amistoso 1 de agosto de 2020 Bragantino 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) x Botafogo Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 12h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 2 -PR Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020 São Paulo 1 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020

Próximas partidas