Onde assistir ao vivo a Fortaleza x América-RN, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

e se enfrentam nesta terça-feira (21), às 20h (de Brasília), no Barradão, pela última rodada da fase de grupos da . O duelo não terá transmissão ao vivo da TV. Na Goal, você acompanha o duelo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x América-RN DATA Terça-feira, 21 de julho de 2020 LOCAL Barradão - Salvador, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Divulgação)

O duelo não terá transmissão ao vivo da TV. Mas aqui, na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real, a partir das 20h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado para a próxima fase e líder do Grupo A, com 14 pontos, o Fortaleza entra em campo despreocupado e sem pressão, enquanto o América-RN, na penúltima posição do Grupo B, com seis pontos, cumpre apenas tabela, uma vez que não tem mais chances de classificação.

Mais times

Provável escalação do América-RN: Ewerton; André Krobel, Edimar, Edson, Michael; César Sampaio, Wallace Rato; Rogerinho, Romarinho, Augusto; Wallace Pernambucano.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Juninho; David, Romarinho, Osvaldo; Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-RN

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Sport Copa do Nordeste 15 de março de 2020 Barbalha x 5 13 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Ceará Copa do Nordeste 22 de julho 20h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Fortaleza Copa do Nordeste 14 de março de 2020 Guarany de Sobral x Fortaleza Campeonato Cearense 13 de julho de 2020

