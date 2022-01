Onde assistir ao vivo a Fluminense x Santos, pela Copinha 2022?

Fluminense e Santos entram em campo neste domingo (16), em Araraquara, a partir das 19h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Santos DATA Domingo, 16 de janeiro de 2022 LOCAL Arena da Fonte Luminosa, Araraquara - SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

VAMOS LUTAR POR MAIS ESSA TAÇA! Amanhã, às 19h30, pelas oitavas de final da @copinha, os #MlksDeXerém enfrentam o Santos! A partida será disputada no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara! VAAAMOSS! #VemQueTem pic.twitter.com/THBuwPguPY — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) January 15, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo deste domingo, em Araraquara.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Santos chega à terceira fase da Copinha invicto, com quatro vitórias e um empate.

O Peixe vem de triunfo nos pênaltis sobre a Ferroviária por 5 a 4, após as equipes ficarem no 0 a 0 no tempo normal.

Já a Ferroviária chegou à sua quinta conquista consecutiva na Copinha.

O Tricolor eliminou a Ponte Preta por 3 a 0 na fase anterior.

Provável escalação do Fluminense: Thiago Gonçalves, Jhonny, Felipe, Davi, Marcos Pedro, Alexsander, Nathan, Wallace, Yago, Matheus Martins e John Kennedy.

Provável escalação do Santos: Diógenes, Sandro, Derick, Jair, Lucas Pires, Jhonnathan, João Victor, Ed Carlos, Weslley, Lucas Barbosa e Rwan Seco.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 3 Fluminense Copa São Paulo de Futebol Júnior 14 de janeiro de 2022 Fluminense 3 x 1 Francana Copa São Paulo de Futebol Júnior 12 de janeiro de 2022

Próximas partidas

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 0 (4) x (5) 0 Santos Copa São Paulo de Futebol Júnior 14 de janeiro de 2022 Chapadinha 0 x 3 Santos Copa São Paulo de Futebol Júnior 12de janeiro de 2022

Próximas partidas