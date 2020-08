Onde assistir ao vivo a Fluminense x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e entram em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, além do canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Palmeiras DATA Quarta-feira, 12 de agosto de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo e no canal Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o na estreia do Brasileirão, o Fluminense busca a primeira vitória nesta quarta-feira (12).

Para o duelo, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com Matheus Ferraz, Digão e Ganso.

Já o Palmeiras estreia na competição nacional após vencer nos pênaltis o e conquistar o .

ACABOOU!

O ESTADO DE SP É VERDE PELA 23ª VEZ! O PALMEIRAS MOSTROU, MAIS UMA VEZ, QUE #DEFATOÉCAMPEÃO! 🏆#AvantiPalestra #PALxCOR pic.twitter.com/NERGOJkFy2 — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) August 8, 2020

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi, Yago Felipe e Nenê; Marcos Paulo e Evanilson.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Ramires e Gabriel Menino; Willian (Rony), Zé Rafael e Luiz Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 5 de agosto de 2020 Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians Campeonato Paulista 8 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) -PR x Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 19h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Fluminense Amistoso 1 de agosto de 2020 Grêmio 1 x 0 Fluminense Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020

Próximas partidas