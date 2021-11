Onde assistir ao vivo a Fluminense x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2021?

Fluminense e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Internacional DATA Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Felipe Alan Costa (MG)

Quarto árbitro: Felipe da Silva (RJ)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Auxiliar VAR: Frederico Soares (MG)

ONDE VAI PASSAR?

🎵 ESSE CLUBE É MINHA VIDA, É O MEU AMOR 🎵



É #DIADEFLU! É DIA DE MARACA! VAMOS PRA CIMA POR MAIS UMA VITÓRIA NO BRASILEIRÃO! NEEEEEENSE! 🇭🇺 pic.twitter.com/7ebJ2X5DLh — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 24, 2021

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (24), no Maracanã. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 48 pontos, um a mais que o Internacional, o Fluminense mira a classificação para a Copa Libertadores 2022.

Para o confronto no Maracanã, o Tricolor não poderá contar com André, suspenso, além de Nonato, por questões contratuais.

Já o Internacional, que vem de duas derrotas (Cuiabá e Flamengo), busca a recuperação no Brasileirão.

Sem Rodrigo Lindoso, com lesão muscular na coxa esquerda, Aguirre optará por Johnny ao lado de Rodrigo Dourado.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; Wellington, Martinelli, Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny, Edenilson, Taison e Patrick; Carlos Palacios.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Fluminense Brasileirão 17 de novembro de 2021 Fluminense 2 x 0 América-MG Brasileirão 21 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Fluminense Brasileirão 28 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Bahia x Fluminense Brasileirão 5 de dezembro de 2021 16h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 0 Internacional Brasileirão 17 de novembro de 2021 Internacional 1 x 2 Flamengo Brasileirão 21 de novembro de 2021

Próximas partidas