Onde assistir ao vivo a Fluminense x Flamengo, pelo Brasileirão Sub-20?

Equipes entram em campo nesta segunda (04), às 15h (de Brasília), nas Laranjeiras; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após derrota por 3 a 1 no jogo de ida, o recebe o nas Laranjeiras nesta segunda-feira 04), pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20. A partida, que acontece às 15h (de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Aqui na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Flamengo DATA Segunda, 04 de janeiro de 2021 LOCAL Laranjeiras - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Philip Georg Bennett

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Thayse Marques Fonseca

Quarto árbitro: Beatriz Oliveira Dantas

ONDE VAI PASSAR?



vai em busca de uma vaga na semifinal do / Foto: FBPANelson Perez/Fluminense/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a terceira melhor campanha geral na primeira fase do Brasileirão Sub-20, o Fluminense espera se valer do mando de campo para reverter o resultado negativo no jogo de ida e avançar à semifinal da competição. Do outro lado, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que segue vivo na briga pelo título da competição.

Quem passar encara o -PR, que passou pelo nas quartas de final, enquanto a outra semifinal já está decidida e coloca frente a frente e .

Provável escalação do Fluminense: Pedro Rangel; Felipe, Davi, Cipriano e Marcos Pedro; Nathan, Wallace, Edinho e Gabriel Teixeira; Samuel e John Kennedy.

Provável escalação do Flamengo: João Fernando; Matheuzinho, Gabriel Noga, Vinicius e Ramon; Lucas Andre, Richard, Lázaro e Max; Rodrigo Muniz e Thiago.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 1 Fluminense Brasileiro sub-20 20 de dezembro de 2020 Flamengo 3 x 1 Fluminense Brasileiro sub-20 28 de dezembro de 2020

FLAMENGO