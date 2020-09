Onde assistir ao vivo a Fluminense x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Clássico carioca será disputado nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para o Rio de Janeiro) e Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Flamengo DATA Quarta-feira, 9 de setembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (RJ) e no Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

O Fluminense busca a reabilitação no Brasileirão após a derrota para o na última rodada.

Ocupando a oitava posição, com 11 pontos, o Tricolor entra em campo sem Pablo Dyego e Muriel, além de Fred, afastado, já que sua esposa testou positivo para Covid-19. Evanílson também é baixa, o atacante foi negociado com o futebol português, onde vai defender o e já não faz mais parte do elenco do Fluminense.

Enquanto isso, o Flamengo aparece na quinta posição, com 14 pontos, e acumula três vitórias consecutivas.

O técnico Domenèc segue sem contar com Diego Alves e César, com Covid-19. João Lucas e Bruno Henrique também são desfalques.

Veja o retrospecto do Fla x Flu, com vantagem do Rubro-Negro

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Wellington Silva.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Gerson, Thiago Maia, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro (Michael).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 São Paulo 3 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Fluminense x Atlético-GO Copa do 16 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 5 Flamengo Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 Flamengo 2 x 1 Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020

Próximas partidas