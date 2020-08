Onde assistir ao vivo a Fluminense x Figueirense, pela Copa do Brasil?

Tricolor precisa vencer nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), para avançar na competição; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira fase da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Figueirense DATA Terça-feira, 25 de agosto de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No jogo de ida, realizado ainda em março, o Figueirense venceu pelo placar de 1 a 0. Sendo assim, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à quarta fase da .

O técnico Odair Hellmann terá novamente à disposição Evanilson, Nenê e Nino, poupados na vitória sobre o -PR por 1 a 0.

Bom dia, Tricolor! Amanhã tem decisão no Maracanã, contra o Figueirense, pela Copa do Brasil!



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/N3pxHZP2xp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 24, 2020

Já o Figueirense terá o retorno de Paulo Ricardo, recuperado de lesão muscular após perder as três primeiras rodadas da .

“Nosso time está preparado para fazer o melhor. Mas, sabemos também que eles virão fortes para reverter nossa vantagem. Vou ajudar como eu posso, seja fazendo o meu máximo em campo ou ajudando a comissão técnica com informações. Vai ser um grande jogo e faremos de tudo pela classificação”, disse o ex-jogador do Fluminense.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri, Dodi, Michel Araújo; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo.

Provável escalação do Figueirense: Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Victor Oliveira; Geovane, Elyeser (Paulo Ricardo) e Marquinho; Keké, Diego Gonçalves e .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 0 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 19h (de Brasília) Fluminense x Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 19h30 (de Brasília)

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 0 x 1 Série B 16 de agosto de 2020 -SP 0 x 1 Figueirense Série B 22 de agosto de 2020

