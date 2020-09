Onde assistir ao vivo a Fluminense x Coritiba, pelo Brasileirão Série A 2020?

Jogadores do Tricolor testaram positivo, mas duelo desta segunda-feira (28) está confirmado; veja como acompanhar ao vio na TV e na internet

Buscando o resultado positivo após a eliminação na Copa do , o enfrenta o na noite desta segunda-feira (28), às 20h (de Brasília), no Nilton , em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Coritiba DATA Domingo, 27de setembro de 2020 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Mailson Santana / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, a partir das 20h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O técnico Odair Helmmann tem uma grande dor de cabeça para enfrentar o Coritiba nesta segunda-feira (28). Com nove jogadores infectados com Covid-19, o Tricolor afastou qualquer possibilidade de pedir o adiamento da partida.

Além de André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento, Helmmann também não poderá contar com Frazan, Digão, Caio Paulista e Yuri Lima, lesionados.

Já o Coritiba busca embalar a segunda vitória consecutiva na competição.

Para o duelo, o técnico Jorginho não poderá contar com o atacante Igor Jesus, de saída para o futebol árabe, enquanto Giovanni Augusto, com entorse no tornozelo, é dúvida.

Escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Igor Julião, Matheus Ferraz, Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Michel Araújo, Nenê; Wellington Silva e Fred.

Escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Matheus Bueno; Giovanni Augusto (Gabriel ou Yan Sasse), Sarrafiore e Robson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Fluminense Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 3 x 1 Fluminense 23 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 11h (de Brasília) x Fluminense Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020 Coritiba 1 x 0 Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020

Próximas partidas