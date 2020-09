Onde assistir ao vivo a Fluminense x Atlético-GO, pelo Brasileirão Série A 2020?

Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de vitória sobre o , o recebe o nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto RJ) e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 2 de setembro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Mailson Santana / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (menos RJ) e Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Visando a quarta vitória consecutiva na temporada, o Fluminense chega embalado após a classificação na Copa do e a vitória sobre o Vasco na última rodada do Brasileirão.

O técnico Odair Hellmann terá quatro desfalques par o duelo contra o Atlético-GO: Muriel, lesionado, além de Yuri Lima, Igor Julião e Wellington Silva, suspensos.

Marcos Felipe será o substituto de Muriel, enquanto Hudson e Yago brigam pela vaga de Yuri.

Já o Atlético-GO, na lanterna do Brasileirão, com quatro pontos, busca encerrar a sequência de três derrotas consecutivas no campeonato.

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Marlon Freitas, expulso. Chico deve ser o seu substituto.

Por outro lado, recuperado de lesão, Renato Kayzer pode aparecer entre os titulares.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Nino e Egídio; Hudson (Yago Felipe), Dodi, Michel Araújo, Nenê; Marcos Paulo e Evanílson.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Eder, Gilvan e Nicolas; Edson, Chico, Jorginho, Éverton Felipe (Janderson), Gustavo Ferrareis; Hyuri (Renato Kayzer).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 0 25 de agosto de 2020 Fluminense 2 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Fluminense x Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA São José 1 x 0 Atlético-GO Copa do Brasil 28 de agosto de 2020 Atlético-GO 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020

Próximas partidas