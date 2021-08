Onde assistir ao vivo a Flamengo x Vasco, pelo Brasileirão sub-20?

Os rivais se enfrentam na sexta-feira (13), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e vasco vão protagonizar o Clássico dos Milhões no Campeonato Brasileiro sub-20, nesta sexta-feira (13), às 15h (de Brasília), pela 11ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada, e do elevensports.com, na internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Vasco DATA Sexta, 13 de Agosto de 2021 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Assistentes: Rafael Gomes Rosa e Fernando Vieira do Nascimento

Quarto árbitro: Carlos Eduardo Nunes Braga

ONDE VAI PASSAR?



O Vasco vai visitar o rival / Foto: Vitor Brügger/Vasco/Divulgação

O SporTV, em TV fechada, e do elevensports.com, na internet, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Além da decisão do Brasileirão sub-17, os rivais têm mais um compromisso nesta semana: vão se enfrentar no sub-20. Na tabela, Flamrngo e Vasco estão separados por apenas um ponto, ocupando a sexta e a oitava posições, repsctivamente, e ambos vindos de derrotas.

Provável escalação do Flamengo: João Fernando; Wesley, Gabriel Noga, Diegão, Ítalo; Daniel Cabral, Max; Thiaguinho, Pedrinho, Pedro Arthur; André.

Provável escalação do Vasco: Fintelman, JP Galvão, Menezes, Zé Vitor, Julião; Andrey, Marlon Gomes, Caio Eduardo; Arthur Sales, Vinícius e Marcos Dias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Flamengo Brasileirão sub-20 8 de agosto de 2021 Flamengo 3 x 1 Corinthians Brasileirão sub-20 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Flamengo Brasileirão sub-20 23 de agosto de 2021 15h (de Brasília) Flamengo x Fluminense Brasileirão sub-20 29 de agosto de 2021 a confirmar

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão sub-20 7 de agosto de 2021 Vasco 1 x 2 Fluminense Brasileirão sub-20 1 de agosto de 2021

Próximas partidas