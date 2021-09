Onde assistir ao vivo a Flamengo x São Paulo, pelo Brasileirão sub-20?

O duelo será domingo (12), às 11h (de Brasília), na casa do Rubro-Negro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo recebe o São Paulo neste domingo (12), às 11h (de Brasília) em um jogo que promete pelo Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x São Paulo DATA Domingo, 12 de setembro de 2021 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Jéssica Marciely Laurentino Brasil Guimarães (RJ)

Quarto árbitro: Rejane Caetano da Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



O Flamengo quer subir na tabela / Foto: Marcelo Cortes / CRF / Divulgação

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 11h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Com apenas uma derrota nos últimos oito jogos - mas com três empate nesta sequência -, o Flamengo é o sexto colocado do Brasileirão sub-20. Em caso de vitória sobre o líder, o Rubro-Negro pode dar uma boa escalada na tabela.

incluir tweet sobre o jogo ou preparação da equipe (vale instagram da Goal / jogador / clube também)

Provável escalação do Flamengo: João Fernando, Luan, Gabriel Noga, Cleiton e Ramon; Daniel Cabral, Max e Lázaro; João Pedro, Werton e André.

SÃO PAULO

Primeiro do Brasileirão sub-20, o São Paulo, apesar de vir de uma derrota e um empate, vem fazendo uma boa campanha com o treinador Alex, e até aparece como um dos favoritos para ficar com o título nacional da categoria.

No entanto, o Tricolor precisa ficar atento com os pontos que vem perdendo, já que o Athletico-PR está apenas um ponto atrás e querendo assumir a ponta.

🚆 Sub-20 na área.



A garotada do CFA treinou com o elenco principal no CT da Barra Funda.#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/9bAeQbm7XX — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 8, 2021

Provável escalação do São Paulo: Felipe Carneiro; Nathan (Anílson), Beraldo (Thiagão), Luizão e Patryck (Belém); Brian, Léo (Carrijo) e Pedrinho; Vitinho, Juan (Talles Wander) e João Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Flamengo Carioca sub-20 9 de setembro de 2021 Flamengo 4 x 0 Madureira Carioca sub-20 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Botafogo Carioca sub-20 16 de setembro de 2021 10h (de Brasília) Flamengo x Bahia Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Osasco Audax 1 x 0 São Paulo Paulistão sub-20 9 de setembro de 2021 São Paulo 1 x 2 Ceará Brasileirão sub-20 5 de setembro de 2021

Próximas partidas