Onde assistir ao vivo a Flamengo x São Paulo, pela semifinal do Brasileirão Sub-17?

Equipes se enfrentam neste sábado (31), às 14h (de Brasília), no Estádio da Gávea, no bairro do Leblon (RJ); veja como acompanhar ao vivo

Flamengo e São Paulo se enfrentam em partida válida pela semifinal do Brasileirão Sub-17 neste sábado (31), às 14h, no horário de Brasília. O jogo será transmitido no SporTV, na televisão por assinatura, e pela CBF TV, através do site elevensports.com.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Flamengo DATA Sábado, 31 de julho de 2021 LOCAL Estádio da Gávea - Leblon, Rio de Janeiro HORÁRIO 14h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo entra em campo após empate em casa / Foto: Reprodução/SPFCTV

O SporTV, na TV fechada, e o site elevensports.com são os locais que vão transmitir o jogo deste sábado (31).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Os dois times se enfrentam pela vaga da final do Brasileirão Sub-17. A outra semifinal será disputada entre Vasco e Cruzeiro, que no primeiro jogo terminaram empatados em 2 a 2.

No primeiro duelo, os atletas Mário Sérgio, Petterson e Zé Wellington, do Flamengo, e Caio, do São Paulo, foram amarelados, podendo ficar de fora ou poupados do próximo jogo, para o caso de classificação para final.

Prováveis escalações:

São Paulo: Leandro; Kayque Ryann, Ythallo, Moreira e Negrucci; João Douglas, André e Caio; Rodriguinho, Mateus Amaral e Newerton.

Flamengo: Dyogo; Samuel, JP, Darlan e Zé Wellinton; Vitor Muller, M. França e Dudu; M. Gonçalves, Petterson e Mateusão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 3 Flamengo Brasileirão 24 de julho de 2021 Fluminense 2 x 1 São Paulo Brasileirão 15 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x São Paulo Brasileirão 31 de julho de 2021 14h (de Brasília)

FLAMENGO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 3 Flamengo Brasileirão 24 de julho de 2021 Flamengo 0 x 1 Atlético MG Brasileirão 15 de julho de 2021

Próximas partidas