Onde assistir ao vivo a Flamengo x Santos, pelo Brasileirão Série A 2021?

Sem objetivos na reta final da temporada, o Flamengo enfrenta o Santos na noite desta segunda-feira (6), no Maracanã, às 20h (de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Santos DATA Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel (RJ)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Auxiliar VAR: André da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?

Confira os relacionados para a partida contra o Santos pelo Brasileirão. #VamosFlamengo pic.twitter.com/UTnfzDM4yL — Flamengo (@Flamengo) December 5, 2021

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Palmeiras na final da Copa Libertadores, o Flamengo apenas cumpre a tabela do Brasileirão.

Enquanto não define o treinador para a temporada 2022, o Fla terá o retorno de Éverton Ribeiro, que cumpriu suspensão contra o Sport, enquanto Gabigol é tratado como dúvida. Pedro pode seguir no ataque.

Já o Santos, com 46 pontos, não terá o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, com desconforto na região do púbis. Marcos Guilherme pode ser o substituto.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Rodinei, David Luiz, Gustavo Henrique e Renê; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinicius Zanocelo, Marcos Guilherme e Lucas Braga; Marinho e Marcos Leonardo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Flamengo Libertadores 28 de novembro de 2021 Flamengo 2 x 1 Ceará Brasileirão 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Santos Brasileirão Série A 6 de dezembro de 2021 20h (de Brasília) Atlético-GO x Flamengo Brasileirão Série A 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Fortaleza Brasileirão Série A 25 de novembro de 2021 Internacional 1 x 1 Santos Brasileirão Série A 28 de novembro de 2021

Próximas partidas