Onde assistir ao vivo a Flamengo x Portuguesa, pelo Campeonato Carioca 2022?

Flamengo e Portuguesa se enfrentam na noite desta quarta-feira (26), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Record Rio, na TV aberta, e do Cariocão Play, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Portuguesa DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Luso-Brasileiro - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h35 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record Rio, na TV aberta, e o Cariocão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 21h35. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Formada por uma equipe de jovens do Sub-20, o Flamengo estreia na temporada 2022 contra a Portuguesa sob o comando de Fabio Matias, enquanto o português Paulo Sousa treina a equipe principal.

Já a Portuguesa, que não entra em campo desde a vitória sobre o Toledo por 1 a 0, pela Série D, em novembro, terá força máxima na estreia do Cariocão.

Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França; Thiaguinho, Lázaro e André.

Provável escalação da Portuguesa: Fernando Caixeta; Joazi, Leandro Amaro, Suéliton e Leonan; Sidney, Victor Paraíba, Watson e João Paulo; Maikinho e Raphael Carioca.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 1 Santos Brasileirão 6 de dezembro de 2021 Atlético-GO 2 x 0 Flamengo Brasileirão 10 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Volta Redonda x Flamengo Carioca 29 de janeiro de 2022 18h (de Brasília) Flamengo x Boavista Carioca 2 de fevereiro de 2022 18h (de Brasília)

PORTUGUESA

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 0 x 0 Ferroviária Série D 21 de novembro de 2021 Toledo 0 x 1 Portuguesa Série D 28 de novembro de 2021

Próximas partidas