Onde assistir ao vivo a Flamengo x Oeste, pela Copinha 2022?

Flamengo e Oeste voltam se reencontram neste sábado (15), em Barueri, às 15h30 (de Brasília), agora pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Oeste DATA Sábado, 15 de janeiro de 2022 LOCAL Arena Barueri - SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, na Arena Barueri.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma vitória sobre o Náutico ao apagar das luzes, o Flamengo avançou à terceira fase da Copinha.

O Rubro-Negro sofre com os desfalques, já que oito jogadores retornaram ao Rio de Janeiro para se preparar para o Campeonato Carioca.

Do outro lado, o Oeste também sofreu para continuar na Copinha. Isso porque o time do interior passou pelo Ibrachina nos pênaltis: 5 a 4, após as equipes empatarem por 1 a 1 no tempo normal.

Vale lembrar que Flamengo e Oeste já se enfrentaram na fase de grupos, e o placar foi 3 a 3.

Provável escalação do Flamengo: Bruno, Breno, Kayque, Otavio, Igor Jesus, Richard, kayke David, Pedro, Petterson, Victor Hugo e Cassiano. Técnico: Luiz Felipe Santos.

Provável escalação do Oeste: Alexandre, Matheus, Pedro, Bruno, Cristian, Diogo, Werik, Gabriel, Alan, Luan e Reifit. Técnico: Marcondes Paiva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Oeste Copinha 13 de janeiro de 2022 Oeste 3 x 3 Flamengo Copinha 11 de janeiro de 2022

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA Ibrachina 1 (4) x (5) 1 Oeste Copinha 13 de janeiro de 2022 Oeste 3 x 1 Flamengo Copinha 11 de janeiro de 2022

