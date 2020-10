Onde assistir ao vivo a Flamengo x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), às 18h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer o Vasco de virada, o Flamengo encara o na noite desta terça-feira (13), às 18h (de Brasília), no Maracanã, em duelo atrasado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO x Goiás DATA Terça-feira, 13 de outubro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, a partir das 18h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Flamengo ocupa a terceira posição, com 27 pontos, a três do líder .

Mais times

Para o duelo, o técnico Domènec Torrent não poderá contar com Diego, suspenso, enquanto Isla, Éverton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta, estão representando seus países nas Eliminatórias para a .

Tudo pronto! 💪



Amanhã é dia de buscar mais três pontos no Brasileirão. #VamosFlamengo #CRF



📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/QJ1uT3EQGH — Flamengo (@Flamengo) October 12, 2020

Por outro lado, o Goiás vem de três derrotas consecutivas e é o lanterna da competição, com apenas nove pontos.

O técnico Enderson Moreira não terá Kevin Quevedo, com pé quebrado, além de Henrique Almeida, Lucão, Victor Andrade, Mike e Sandro.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Natan, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Arão, Gerson e Thiago Maia; Bruno Henrique, Michael (Vitinho) e Lincoln.

Provável escalação do Goiás:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 1 x 2 Flamengo Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x RB Campeonato Brasileiro 15 de outubro de 2020 20h (de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 4 Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 Atlético-MG 3 x 0 Goiás Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas