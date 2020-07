Onde assistir ao vivo a Flamengo x Fluminense, pela final da Taça Rio?

Clássico carioca será disputado nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar na internet

e fazem a final da nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília). Sem vantagem do empate, o duelo vai para os pênaltis em caso de empate no tempo normal. A partida será exibida no canal FluTV, no YouTube, com transmissão gratuita tanto no quanto para os torcedores que moram no exterior. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Flamengo DATA Quarta-feira, 8 de julho de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

Depois da confusão que foi parar na Justiça envolvendo a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), os clubes que disputam o Carioca e a TV Globo, o Fluminense, mandante da final desta quarta, anunciou que o duelo será transmitido no seu canal no Youtube, a FluTV, de forma gratuita. A FlaTV planejou inicialmente transmitir o duelo apenas em áudio, mas uma ação da promotoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro pode mudar o cenário.

Na última terça-feira, a promotoria entrou com pedido de liminar solicitando que o mando do jogo, definido por sorteio, fosse dividido entre os dois clubes, alegando que não era justo um sorteio decidir que um torcedor de um time assista a um jogo no canal oficial do adversário. Nesta quarta (8), o pedido foi inicialmente indeferido, com uma solicitação para que ambos os times manifestem suas posições. O Flamengou se pronunciou nos autos a favor da divisão do mando. Já o Fluminense se recusou a fazer o mesmo e seu presidente, Mario Bittencourt, foi às redes sociais atacar a Ferj e o TJD do Rio de Janeiro apontando uma armação em favor do Flamengo.

Aqui, na Goal, você acompanha o jogo do Carioca minuto a minuto, em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Em meio aos rumores sobre uma possível saída de Jorge Jesus para o Benfica, o Flamengo disputa mais um título em 2020, enquanto os jogadores torcem pela permanência do treinador.

"O Mister não comentou nada com a gente. Se chegou essa proposta para ele ou não, quem tem que tratar sobre essa possibilidade é ele com a diretoria. A gente torce e espera que ele fique conosco bastante tempo de contrato que tiver. Essa possibilidade é pessoal dele, e ele que tem que resolver com a direção o que é melhor para ele", disse Bruno Henrique.

Sem baixas, o Flamengo entra em campo com o seu time titular, com Bruno Henrique e Gabigol comandando o ataque.

HOJE TEM MENGÃO NA FINAL DA TAÇA RIO! Nosso adversário é o Fluminense. A partir das 19h30 você acompanha a transmissão da #FLATV em áudio. Vamos com tudo, Nação! #CRF 🔴⚫️ pic.twitter.com/7xOA6wyhV5 — Flamengo (@Flamengo) July 8, 2020

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luis; Arão, Gerson e Arrascaeta; Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

FLUMINENSE

Ainda sem marcar gols desde o retorno do futebol após a paralisação do futebol, o Fluminense entra em campo confiante, enquanto Nenê vê lado positivo de chegar como "azarão".

"Eu acho que é melhor porque a pressão é toda para o outro lado, né? Mas não é uma coisa que me atrapalha ter pressão ou não. Pode ser uma ajudinha de leve, sim, a gente não tem essa pressão. Que possamos nos aproveitar disso.", disse o meia.

Para o duelo, o técnico não poderá contar com Fred, com dores no pé direito. O atacante será substituído por Edenilson.

O Fluminense precisa vencer para evitar que o Flamengo, que já conquistou a , seja o campeão direto faturando também a Taça Rio.

Boa noite, torcida Tricolor! A final da Taça Rio vai ter transmissão da #FluTV! O desafio pra vocês é fazer a gente chegar a 300 mil inscritos antes de a bola rolar! Bora de #FluTV300k? Inscreva-se e ative o sininho >> https://t.co/HKiatl2C5a #TimeDeGuerreiros #SejaSócio pic.twitter.com/E0B5Dmhg9M — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 8, 2020

Provável escalação do Fluminense: Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Dodi e Yago Felipe; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Técnico: Odair Hellmann.

