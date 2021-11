Onde assistir ao vivo a Flamengo x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2021?

Flamengo e Ceará se enfrentam na noite desta terça-feira (30), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Ceará DATA Terça-feira, 30 de novembro de 2021 LOCAL Marcanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN)

Quarto árbitro: João Ennio Sobreal (RJ)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Auxiliar VAR: Lucio Beiersdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?

Atenção!



Caso você vá ao #FLAxCEA de amanhã (30/11) e tenha que retirar o seu ingresso, reforçamos a importância de antecipar a troca do seu voucher de compra pelo ingresso. Vá até um dos pontos disponíveis e realize o procedimento.



Saiba mais: https://t.co/YhqGLwHkji pic.twitter.com/NSKvplzvN1 — Nação (@NacaoCRF) November 29, 2021

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Palmeiras na final da Copa Libertadores, o Flamengo busca terminar o Brasileirão da melhor maneira possível.

Sem Renato Gaúcho, demitido na segunda-feira, o interino Mauricio Souza deve optar pelos jogadores que não foram a campo no sábado (27).

Do outro lado, o Ceará, embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, não terá com Buiú, Victor Jacaré e Wendson, lesionados.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Rodinei, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; João Gomes, Thiago Maia e Diego; Vitinho, Vitor Gabriel e Kenedy.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Igor, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Vina e Lima; Mendoza e Jael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 2 Flamengo Brasileirão Série A 24 de novembro de 2021 Palmeiras 2 x 1 Flamengo Libertadores 28 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Flamengo Brasileirão Série A 3 de dezembro de 2021 20h (de Brasília) Flamengo x Santos Brasileirão Série A 6 de dezembro de 2021 20h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Ceará Brasileirão Série A 21 de novembro de 2021 Ceará 2 x 1 Corinthians Brasileirão Série A 25 de novembro de 2021

Próximas partidas