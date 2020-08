Onde assistir ao vivo a Flamengo x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo na manhã deste domingo (23), às 11h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico carioca na área! e entram em campo neste domingo (23), às 11h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Botafogo DATA Domingo, 23 de agosto de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 11h (de Brasília).

Na zona de rebaixamento com apenas quatro pontos (duas derrotas, um empate e uma vitória), o Flamengo busca enfim recuperar o seu bom futebol sob o comando de Domènec.

Sem João Lucas, machucado, o técnico tem duas opções na lateral: Renê e Matheuzinho.

Já o Botafogo chega embalado após a vitória sobre o Atlético-MG no meio da semana por 2 a 1. Com dois empates e um triunfo, a equipe aparece na oitava posição com cinco pontos.

Mirando o clássico, o técnico Paulo Autuori poupou boa parte do seu time titular contra o Galoe agora conta os reforços no Maracanã.

O meio deve ser formado por Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário, enquanto as maiores dúvidas estão no ataque. Com Luiz Fernando e Guilherme se destacando, eles brigam por uma vaga.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Renê (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Danilo Barcelos; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Luiz Fernando (Guilherme Santos), Luis Henrique e Matheus Babi (Pedro Raul).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 Flamengo 1 x 1 Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Flamengo Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Botafogo 2 x 1 Campeonato Brasileiro 19 de março de 2020

Próximas partidas