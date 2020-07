Onde assistir ao vivo a Flamengo x Boavista, pelo Campeonato Carioca?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo a partida

O volta a campo para encarar o Boavista nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da . Após muita indefinição, o Rubro-anunciou que, caso não haja impedimento judicial, vai transmitir o duelo estadual em seu canal no YouTube . Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Boavista DATA Quarta-feria, 1 de julho de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A TV Globo e Flamengo não chegaram a um acordo pelos direitos de transmissão do Carioca e desde o início do ano vivem um impasse. Nas últimas semanas, a novela ganhou um novo capítulo. A emissora entrou na Justiça para impedir a FlaTV de transmitir a partida contra o Boavista, alegando que possui os direitos do Carioca com os demais times.

A Justiça, no entanto, indefiriu a liminar e decidiu a favor do Flamengo, baseada na Medida Provisória 984. A MP, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, dá ao mandante dos jogos o direito de arena. Assim, o Flamengo se prepara para transmitir a partida diante do Boavista na FlaTV, seu canal oficial no YouTube. O clube também negociou com o serviço "MyCujoo" a transmissão da partida no exterior. Na Goal, você acompanha o jogo do Carioca minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Sem saber o que é perder há quase seis meses, o Flamengo entra em campo embalado com 100% de aproveitamento na Taça Rio e visando os três pontos para ficar com o primeiro lugar no geral. Assim, se vencer a Taça Rio, o time de Gabigol e cia vai garantir o título carioca, já que também já faturou a .

O técnico Jorge Jesus deve mandar a campo o que tem de melhor, mas não terá Gabigol. Com desconforto muscular, o atacante deve ser substituído por Pedro.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro (Pedro Rocha). Técnico : Jorge Jesus.

BOAVISTA

Com esperanças de avançar no , o Boavista aparece na terceira posição, com os mesmos sete pontos do vice-líder .

Pensando no resultado positivo, o técnico Paulo Bonamigo deve repetir a mesma escalação que empatou com a Portuguesa sem gols.

Provável escalação do Boavista: Klever; Douglas Pedroso, Elivelton, Thiago Silva, Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores, Tartá, Michel, Thiago Mosquito. Técnico: Paulo Bonamigo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Campeonato Carioca 14 de março de 2020 0 x 3 Flamengo Campeonato Carioca 18 de junho de 2020

BOAVISTA